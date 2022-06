Pirati dei Caraibi, dal prequel al Sacro Graal: 5 idee per il ritorno di Jack Sparrow

Per molti, l'esclusione di Johnny Depp dal franchise avrebbe dovuto coincidere con la fine di Pirati dei Caraibi: la saga Disney, secondo i fan, sarebbe legata in maniera troppo solida al personaggio di Johnny Depp per potervi sopravvivere. Ma in che modo potrebbe effettivamente verificarsi il ritorno del nostro capitano preferito?

Mentre un ex-dirigente Disney si dice convinto del ritorno di Jack Sparrow nel futuro della saga, dunque, un utente Reddit ha pensato bene di fornire alla produzione alcune idee potenzialmente valide: la prima, prevedibilmente, è ad esempio quella di un prequel incentrato sulla giovinezza e sulle prime avventure del personaggio di Depp.

Considerata la ben nota passione del nostro per i manufatti mitologici, inoltre, potrebbe essere una buona idea lanciarlo alla ricerca dell'oggetto leggendario per eccellenza, il Sacro Graal; la ricerca del Graal potrebbe inoltre coincidere o meno con l'ultima, epica avventura di Sparrow, con la morte del buon Jack che potrebbe, se messa in scena nel modo giusto, rappresentare un'ottima motivazione per riportarlo sul grande schermo.

Perché, invece, non approfittarne per rivedere un vecchio amico? Un ritorno di Davy Jones potrebbe essere l'occasione perfetta per rivedere anche Sparrow, così come lo sarebbe, Geoffrey Rush permettendo, il ritorno di Barbossa. Insomma, le idee non mancano: pensate che Disney deciderà di cedere alla tentazione? Diteci la vostra nei commenti! I fan, intanto, continuano a spingere la petizione per il ritorno di Jack Sparrow.