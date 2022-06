Pirati dei Caraibi, polemiche dopo l'immagine di Jack Sparrow proiettata a Disneyland

Sappiamo che faticherete a crederci, ma è successo davvero: Johnny Depp è finito al centro di una polemica! Bene, mettete da parte l'inevitabile stupore, perché è esattamente quanto accaduto nei giorni scorsi a Disneyland Paris, con l'attore reduce dal processo contro l'ex-moglie Amber Heard preso di mira da alcuni detrattori.

Depp, a dirla tutta, non ha avuto un ruolo attivo in tutto ciò: recentemente accostato al reboot di Pirati dei Caraibi nell'ambito di un possibile ritorno del suo Jack Sparrow, l'attore non era infatti fisicamente presente a Disneyland nel momento in cui la questione è esplosa, ma solo nella forma di una proiezione apparsa durante uno spettacolo di fuochi d'artificio dedicato proprio al celebre franchise piratesco.

L'immagine di Jack Sparow è infatti stata inclusa nello show andato in scena al Magic Kingdom Castle dopo un lungo periodo di lontananza tra Disney e Depp, con la House of Mouse che aveva immediatamente allontanato l'attore da ogni sua produzione dopo le pesanti accuse di Heard: l'esito del processo per diffamazione ha ovviamente influito sulla decisione di reintegrare Sparrow nello spettacolo, ma la cosa non sembra essere andata giù a tutti.

Su Twitter, infatti, è possibile trovare un'orda di commenti inferociti per la scelta di riavvicinarsi (anche se solo virtualmente) a Depp, con l'attore considerato ancora da molti come un personaggio da cui prendere le distanze. Dietrofront in vista da parte di Disney? Lo scopriremo, presumibilmente, solo nei prossimi giorni! Qui, intanto, trovate alcune idee per il ritorno di Jack Sparrow in Pirati dei Caraibi.