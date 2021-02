Pirati dei Caraibi, la petizione per il ritorno di Johnny Depp vola verso le 500.000 firme

Se c'è una cosa che i fan di Animali Fantastici e di Pirati dei Caraibi hanno in comune in questo periodo è la rabbia per il licenziamento di Johnny Depp: l'ormai ex-Jack Sparrow, com'è noto da tempo, è stato allontanato dai due franchise in seguito alle vicende giudiziarie in cui è coinvolto insieme all'ex-moglie Amber Heard.

Una decisione, quella di far fuori il personaggio probabilmente più popolare dell'intera saga, che non è mai andata giù ai fan: da mesi, ormai, il web è stato praticamente inondato dalle richieste di restituire a Depp il suo ruolo nel franchise, con migliaia e migliaia di utenti pronti ad apporre la propria firma sull'immancabile petizione.

Petizione, quella per il reintegro dell'attore di Edward Mani di Forbice, che sembra aver ormai spiccato il volo: stando agli ultimi aggiornamenti, infatti, l'iniziativa avrebbe raccolto più di 470.000 firme, puntando ora a raggiungere nel più breve tempo possibile l'ambizioso traguardo delle 500.000.

Basterà a far cambiare idea a Disney? Difficile, visto gli scarsi risultati solitamente portati a casa da petizioni del genere, ma in fin dei conti tentare non costa nulla! E voi, fate parte di coloro che sperano nel ritorno di Depp o pensate che il franchise debba andare avanti anche senza di lui? Diteci la vostra nei commenti! Uno dei protagonisti, intanto, si è già espresso a favore del ritorno di Johnny Depp in Pirati dei Caraibi; lo stesso Depp, invece, ha ricordato l'imbarazzo provato nel baciare Keira Knightley per Pirati dei Caraibi.