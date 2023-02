Pirati dei Caraibi, la petizione pro-Johnny Depp non ha raggiunto il milione di firme

Di Johnny Depp si è parlato in ogni dove nel corso degli ultimi mesi, principalmente per le sue vicende private inerenti: i fan non hanno però dimenticato le imprese compiute dall'attore sul grande schermo, in particolar modo nei panni di Jack Sparrow. Vuoi allora che non salti fuori una petizione in vista di un prossimo Pirati dei Caraibi?

Mentre il produttore Jerry Bruckheimer si dice favorevole al ritorno di Johnny Depp nei panni di Capitan Jack, infatti, sul solito Change.org i fan chiedono a gran voce che Disney faccia marcia indietro sulla decisione di estromettere Depp dalla saga, anche in virtù della vittoria in tribunale contro l'ex-moglie Amber Heard.

Nonostante la grande partecipazione, però, la petizione di cui sopra sembrerebbe aver fallito il suo obbiettivo in termini di freddi numeri: nata per raccogliere almeno un milione di firme, la petizione per il rientro di Jack Sparrow si è infatti fermata ad appena 880mila firmatari, mancando quindi di poco un traguardo che... Probabilmente non avrebbe comunque portato a nulla, ovviamente!

La situazione tra Depp e Disney, d'altronde, sembra difficilmente recuperabile, soprattutto dopo che l'attore stesso dichiarò di non voler più avere a che fare con la House of Mouse in seguito al trattamento ricevuto.... Ma una petizione, d'altronde, non può certo nuocere a qualcuno! Jack Sparrow a parte, intanto, sempre Jerry Bruckheimer si è detto ancora convinto che il reboot con Margot Robbie sia vivo e vegeto.