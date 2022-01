Pirati dei Caraibi, la petizione pro-Jack Sparrow verso il milione di firme

I fan di Pirati dei Caraibi non si sono mai rassegnati alla perdita del proprio capitano: neanche il progressivo calo d'interesse nei confronti della saga sembrerebbe aver scalfito la popolarità di Jack Sparrow, che in molti vorrebbero rivedere ancora una volta sul grande schermo in occasione del prossimo reboot.

Le speranze che ciò accada sono ad oggi abbastanza fiacche: il futuro di Pirati dei Caraibi sembra destinato a prendere altre direzioni, lasciandosi alle spalle quel personaggio legato a doppio filo ad un Johnny Depp che dalle parti di Hollywood non è esattamente ben visto a causa delle sue note vicissitudini personali. Ma come stanno reagendo i fan a tutto ciò?

La risposta è la solita: petizioni, petizioni, petizioni. Ormai da mesi su Change.org è infatti possibile porre la propria firma su una petizione che chiede il ritorno di Jack Sparrow per un nuovo film, riscuotendo anche un certo successo: in queste ore il contatore parla infatti di ben 675.000 firme già raccolte, con l'obbiettivo della petizione passato in poco tempo dalle iniziali 500.000 firme ad un milione, traguardo che pare ormai decisamente alla portata.

Sembra davvero poco probabile, però, che l'ennesima sommossa web possa portare a risultati concreti: Disney non pare avere alcun interesse nel riportare in auge il personaggio, così come non sembrano esserci troppe chance di ricucire i rapporti con un Depp ormai messo da parte dalle grandi produzioni. Noi, comunque, resteremo vigili in caso di clamorosi colpi di scena! Qui, nel frattempo, vi proponiamo un breve excursus sui personaggi di Pirati dei Caraibi.