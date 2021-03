Pirati dei Caraibi: la petizione a favore di Johnny Depp spopola sul web

La petizione lanciata su Change.org per riavere Johnny Depp nei panni del Capitano Jack Sparrow in Pirati dei Caraibi sta letteralmente spopolando sul web e dopo aver raccolto in pochissimo tempo 500mila firme, si avvia a raggiungere l'obiettivo di 1 milione di firme.

Dopo aver interpretato questo ruolo iconico in cinque film tra il 2003 e il 2017, nel 2018 è stato annunciato che Depp non avrebbe fatto più parte del franchise della Disney. Questa notizia è sta seguita poco tempo dopo dalle accuse di violenza domestica che erano state rivolte all'attore dalla sua ex moglie, Amber Heard e in molti hanno pensato che le due questioni fossero strettamente collegate.

Da allora Johnny Depp ha intentato una causa direttamente contro l'attrice, sostenendo che era in realtà era lui la vera vittima di abusi domestici. Inoltre, ha anche citato in giudizio il tabloid britannico The Sun per averlo definito un "bastonatore di mogli". Nel frattempo Depp ha anche perso la parte di Grindelwald in Animali Fanstastici, ma tutto ciò non ha scalfito l'amore dei fan nei suoi riguardi che anzi, hanno lanciato la campagna #JusticeForJohnnyDepp sui social media.

Difficilmente questa campagna farà cambierà idea ai piani alti della Disney, ma mai dire mai. Voi cosa ne pensate? Diteci la vostra nei commenti.