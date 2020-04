Pirati dei Caraibi ha perfezionato l'utilizzo delle scene post-credit prima della Marvel

Tra le tante altre cose, i personaggi, la capacità di unire storie e narrazioni in unico mondo condiviso, la sua Formula e i suoi miliardi di fan, l'Universo cinematografico Marvel è noto anche per le sue scene post-credit, presenti più o meno in ogni loro cinecomic, tanto da essere quasi un marchio di fabbrica.

In verità le post-credit scene sono in giro da un bel po' di tempo, per la precisione da circa 36 anni, da Una pazza giornata in vacanza di John Hughes del 1986, forse il più memorabile nell'era pre-franchising. Tuttavia, sono in molti a pensare che le sequenze dopo (o tra) i titoli di coda siano decollate solo con l'ascesa del MCU. E sicuramente oggi come oggi sono un punto fermo della strategia produttiva e narrativa di Kevin Feige e soci, ma non dimentichiamoci che già nel 2003, prima di Iron Man di Jon Favreau, a proporre delle post-credit scene ci aveva già pensato la saga di Pirati dei Caraibi.



Tutti e cinque i film della saga hanno infatti delle scene dopo i titoli di coda, ma ci focalizzeremo solo sulle prime tre, essendo uscite nell'era pre-Marvel Cinematic Universe. In queste scene, infatti, il franchise ha creato dei punti di connessione tra i vari film, anticipando e perfezionando il modus operandi delle sequenze post-credit, gettando le basi del loro utilizzo nel MCU.



E questo già dal bellissimo La maledizione della prima luna. In quella scena post-credit si tornava infatti nella Grotta dei Pirati di Barbossa, dove alla fine del primo film sembrava che Jack Sparrow avesse finalmente ucciso il vecchio amico. Nella sequenza vediamo invece i corpi ammassati di molti pirati e la Scimmia Jack che si affretta a salire sulla montagna di tesori maledetti, togliendone uno e di conseguenza prendendosi nuovamente la maledizione.



Ne La maledizione del forziere fantasma, invece, era una sequenza divertente con il cane nell'Isola dei Cannibali, cacciato proprio come era stato cacciato Jack in precedenza, nell'ormai iconica scena della corsa sulla spiaggia. Ai confini del Mondo, invece, mostrava il ritorno di Will sulla Terraferma 10 anni dopo il suo voto all'Olandese Volante, dando modo ai fan di capire che la loro storia poteva avere ancora un seguito.



Perfezionamento. Era tutto già dettato per il MCU. Solo che poi loro lo hanno reso diegetico al senso narrativo del franchise.