Pirati dei Caraibi: perché i titoli italiani della saga sono tutti sbagliati?

Quello dei Pirati dei Caraibi con protagonista Johnny Depp è un franchise famosissimo e amato in tutto il mondo e in particolar modo in Italia, dove però la saga ha una storia tutta sua per quanto riguarda la versione tradotta dei titoli.

La vicenda legata ai nomi dei film nel mercato nostrano, spesso storpiati o addirittura inventati di sana pianta, è infatti divenuta ormai famosa anche ad Hollywood, ed è vera soprattutto nel caso del franchise della Disney dedicato alla celebre attrazione di Disneyland.

Il film originale uscito nel 2003, intitolato Pirates of the Caribbean: The Curse of the Black Pearl, è infatti arrivato nel Bel Paese con il sottotitolo molto noto di "La maledizione della prima luna", che però in inglese è traducibile con "The Curse of the First Moon", piuttosto diverso dal nome originale. Stessa storia nel 2006 con Pirates of the Caribbean: Dead Men's Chest, da noi noto come "La maledizione del forziere fantasma", altresì traducibile in inglese con "Curse of the Ghost Chest", e ancora non ci siamo.

L'unico caso in cui titolo italiano e americano combaciano è quello di Pirati dei Caraibi: Ai Confini del Mondo, finalmente tradotto correttamente dall'originale Pirates of the Caribbean: At World's End. Ma siccome siamo di coccio, nei successivi capitoli l'errore è stato reiterato: il quarto capitolo Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides - ovvero "Su Maree Sconosciute" - è diventato Oltre i confini del mare per replicare la formula dell'episodio precedente, mentre col quinto film della saga è stato compiuto il vero capolavoro quando Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales è diventato La Vendetta di Salazar al posto del più consono "I Morti Non Parlano" (tra l'altro una frase chiave recitata all'inizio del film).

