Pirati dei Caraibi, ecco perché un tatuaggio di Jack Sparrow non ha senso

I tatuaggi sono sicuramente una delle caratteristiche principali dell'aspetto di Jack Sparrow: il personaggio di Johnny Depp in Pirati dei Caraibi ha il corpo praticamente tappezzato di body art come ogni filibustiere che si rispetti... Ma siamo proprio sicuri che ognuno di questi abbia un senso?

Molti dei tatuaggi che vediamo sul corpo del nostro Jack sono in effetti dei classici della pirateria ed hanno significati ben noti: non possiamo non notare, però, come almeno uno di questi stoni in particolar modo con la filosofia di vita del pirata più amato del mondo.

Stiamo parlando della rondine: nel codice piratesco, infatti, l'immagine dell'uccello simbolo della primavera sta a rappresentare non soltanto le miglia percorse in mare (5000, traguardo immaginiamo ampiamente raggiunto dal buon Jack), ma anche e soprattutto la speranza di tornare un giorno a metter piede sulla terraferma ritrovando finalmente una casa e una famiglia.

Un'idea, insomma, nettamente in controtendenza con un carattere come quello di Sparrow, ben poco incline a dire addio al mare in favore delle terre emerse! Avevate mai notato questo dettaglio? Fatecelo sapere nei commenti! A proposito della celebre saga targata Disney, intanto, vediamo quanti anni sono trascorsi tra il primo e l'ultimo film di Pirati dei Caraibi.