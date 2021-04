Pirati dei Caraibi: perché Gore Verbinski rifiutò di girare La Vendetta di Salazar?

Inutile nasconderci dietro un dito: gli ultimi due capitoli della saga di Pirati dei Caraibi sono stati un plateale insuccesso, con Disney costretta a fare i conti con la possibilità di chiudere definitivamente un franchise che mostra ormai da anni evidenti segni di stanchezza (salvo poi optare per un reboot Jack Sparrow-free).

Già Oltre i Confini del Mare non era riuscito nell'intento di avvicinare il successo dei tre precedenti capitoli, ma il tracollo definitivo si è avuto con La Vendetta di Salazar, praticamente distrutto dalla stragrande maggioranza dei fan e della critica.

Il film uscito nel 2017 segna la seconda volta di Jack Sparrow e soci senza la guida del regista Gore Verbinski: in questo caso troviamo dietro la macchina da presa il duo composto da Joachim Ronning ed Espen Sandberg, con Rob Marshall che si era invece occupato della regia del film precedente.

L'idea di affidare nuovamente la saga alle sapienti mani di Verbinski era però ovviamente stata valutata dalla produzione, che aveva tentato di contattare nuovamente il regista di Rango: il nostro, però, ammise di non vedere altre motivazioni se non quelle puramente economiche per portare avanti la saga. Siete d'accordo con la scelta di Gore Verbinski? Fatecelo sapere nei commenti! Per saperne di più, comunque, ecco dove fu girato Pirati dei Caraibi: La Vendetta di Salazar.