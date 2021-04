Pirati dei Caraibi: le migliori teorie sul ritorno del Jack Sparrow di Johnny Depp

Come sappiamo, sono attualmente in lavorazione due progetti ambientati nel mondo dei Pirati dei Caraibi. Il primo è un sequel-soft reboot a cui sta lavorando lo stimato Craig Mazin di Chernobyl, mentre il secondo è una sorta di spin-off scritto da Christina Hodson (Bumblebee, Birds of Prey) e con protagonista Margot Robbie.

In tutto questo, nessuna traccia di un ritorno ufficiale di Johnny Depp nei panni del mitico e amatissimo Jack Sparrow, questo anche a seguito dei suoi recenti problemi legali che lo hanno portato ad abbandonare il franchise di Animali Fantastici e il ruolo di Gellert Grindelwald, ora andato a Mads Mikkelsen.



I fan però sono convinto che ci sia uno spiraglio futuro per il ritorno di Jack Sparrow, e in merito hanno cominciato a costruire alcune interessanti teorie su come introdurlo nuovamente nel suo franchise o trovare un modo on-screen per farlo uscire di scena in modo accattivante. Ve ne elenchiamo alcune di seguito.



UCCIDERE JACK SPARROW: Sarebbe il modo più semplice di uccidere il protagonista del franchise e aprire a una nuove era della pirateria cinematografica a marchio Disney. Questo renderebbe persino il nuovo personaggio della Robbie legittimo erede di Sparrow, ma non è creativamente parlando la soluzione migliore, anche perché questo potrebbe cancellare in poco tempo un'importante fan base del franchise legata direttamente a Johnny Depp.



JACK SPARROW MENTORE: Anziché ucciderlo, secondo i fan sarebbe molto meglio rendere Jack Sparrow una sorta di mentore saggio nel mondo della pirateria, una figura leggendaria a cui potrebbe appoggiarsi il nuovo personaggio della Robbie o chiunque altro sia il protagonista del film di Mazin.



JACK SPARROW VILLAIN: Non ucciderlo né renderlo mentore ma direttamente il nemico del nuovo film, confine in verità già superato al contrario e più volte dal defunto Barbossa di Geoffry Rush. Questa svolta consentirebbe ai nuovi autori ci mostrare il lato più oscuro di Jack, quello che finora non abbiamo mai realmente visto né forse considerato.