Pirati dei Caraibi, Margot Robbie rompe il silenzio sul reboot: 'Non penso si farà'

Del reboot di Pirati dei Caraibi si parla ormai da anni: dato per assodato l'abbandono forzato di Johnny Depp al franchise, sembrava ormai chiara l'intenzione di Disney di procedere alla produzione di nuovi capitoli con Margot Robbie a raccogliere da Jack Sparrow il ruolo di protagonista. La cosa, però, non sembra destinata ad andare in porto.

La stessa Margot Robbie che circa due anni fa aveva confermato il reboot di Pirati dei Caraibi, infatti, è intervenuta in queste ore a mettere quella che ha tutta l'aria di essere la definitiva pietra tombale sul progetto e, presumibilmente, sull'intera saga (a meno di un clamoroso riappacificamento tra Depp e Disney).

"Avevamo quest'idea e per un po' abbiamo provato a svilupparla, secoli fa, per una cosa più al femminile... Non completamente al femminile, ma comunque un diverso tipo di storia. Pensavamo che sarebbe stato davvero bello, ma non credo che vogliano farlo" sono state le parole dell'attrice che a breve ritroveremo nel Babylon di Damien Chazelle.

Meglio mettersi l'anima in pace, dunque: non ci saranno nuovi capitoli di Pirati dei Caraibi, o almeno questa è la situazione nel breve/medio termine. Già qualche tempo fa, comunque, ci chiedevamo se questo reboot di Pirati dei Caraibi fosse una buona idea.