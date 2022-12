Pirati dei Caraibi con Margot Robbie non è morto! Il produttore: 'Si farà più avanti'

Nel corso degli ultimi mesi, si è parlato tantissimo di Pirati dei Caraibi. Infatti, in un primo momento era stato annunciato un film con protagonista Margot Robbie, poi apparentemente cancellato, mentre pochi giorni fa è tornato alla ribalta il nome di Johnny Depp.

Recentemente però, il produttore del franchise Jerry Bruckheimer ha rilasciato una nuova dichiarazione, che sicuramente non passerà inosservata:

"Penso che quella sceneggiatura si farà più avanti ad un certo punto", le parole di Bruckheimer sulla pellicola con Margot Robbie. "Abbiamo sviluppato due storie diverse per 'Pirates' e l'altra ha la priorità, quindi è su questo che stiamo lavorando ora, per cercare di realizzarla."

Il film con protagonista la star di Sucide Squad è quindi tutt'altro che morto. "Avevamo quest'idea e per un po' abbiamo provato a svilupparla, secoli fa, per una cosa più al femminile... Non completamente al femminile, ma comunque un diverso tipo di storia. Pensavamo che sarebbe stato davvero bello, ma non credo che vogliano farlo", le parole rilasciate dall'attrice il mese scorso su Vanity Fair.

Intanto, pochi giorni fa il Sun ha annunciato il ritorno di Johnny Depp nei panni di Jack Sparrow, che sembra essere stato così confermato da Bruckheimer. Il film, ad oggi conosciuto come "A Day At The Sea", avrà la priorità, mentre il progetto con Margot Robbie verrà portato avanti in un secondo momento.

