Pirati dei Caraibi con Margot Robbie si farà: anche se l'attrice dice di no

La confusione non è esclusiva di DC Studios, dato che dopo le dichiarazioni apocalittiche di Margot Robbie, il produttore Jerry Bruckheimer ha confermato che il nuovo film di Pirati dei Caraibi con la star di C'era una volta a Hollywood e Babylon è ancora in lavorazione e verrà realizzato.

A domanda specifica, parlando ai microfoni di The Hollywood Reporter, il produttore ha dichiarato: "Penso che ci stiamo avvicinando al prossimo film della saga di Pirati dei Caraibi. Abbiamo una sceneggiatura molto buona. Ne abbiamo sviluppate due, per la precisione: una sceneggiatura per il film con Margot Robbie e una sceneggiatura con un cast più giovane. Quella per il film di Margot Robbie ha bisogno di un altro po' di lavoro, mentre l'altra è quasi pronta. L'obiettivo è di realizzare entrambi i film."

Le nuove dichiarazioni di Jerry Bruckheimer su Pirati dei Caraibi dunque smentiscono quelle di Margot Robbie, che il mese scorso a Vanity Fair aveva detto: "Avevamo un'idea e la stavamo sviluppando da tempo, da secoli mi pare ormai. L'obiettivo era avere un film con un tocco più femminile - non un film totalmente guidato da donne, ma solo un film diverso a livello di storia. Pensavamo sarebbe stato davvero interessante, ma immagino che non vogliano farlo". Sempre Bruckheimer in questi giorni ha confermato che vorrebbe rivedere Johnny Depp nei panni di Jack Sparrow, mentre sulla saga continuano ad aleggiare le indiscrezioni riportate in esclusiva dal Sun secondo cui Johnny Depp sarà il protagonista di Pirati dei Caraibi 6, le cui riprese inizieranno a febbraio 2023.

Al momento della stesura di questo articolo, comunque, non ci sono state né smentite né conferme riguardo alla pubblicazione del Sun: che si tratti del secondo film menzionato da Bruckheimer, quello con 'un cast più giovane', magari capitanato proprio da Jack Sparrow? Rimanete sintonizzati per tutti i prossimi aggiornamenti.