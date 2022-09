Pirati dei Caraibi: Margot Robbie sarà davvero il nuovo Jack Sparrow?

Pirati dei Caraibi 6 si farà, su questo non ci sono più dubbi. Si tratterà di una sorte di reboot al femminile con protagonista Margot Robbie e come molti si chiedono ormai da tempo, questo film soppianterà per davvero l'amatissimo Jack Sparrow di Johnny Depp?

Cinque anni dopo l'uscita del quinto film della serie, Jerry Bruckheimer in un'intervista rilasciata ad agosto 2022 ha dichiarato che la saga avrebbe avuto un nuovo capitolo che di fatto sarebbe stato totalmente diverso da quello a cui eravamo abituati, e questo ha acceso le speculazioni su quelli che potrebbero essere i protagonisti di questo nuovo film.

Visti gli incredibili risultati raggiunti dalla petizione a favore di Johnny Depp sembra alquanto improbabile che i produttori di Pirati dei Caraibi tentino di sostituire l'amato personaggio di Johnny Depp con Margot Robbie nonostante le questioni legali che lo hanno coinvolto negli ultimi tempi. Pur avendo scalfito la sua carriera, il processo con Amber Heard non ha di certo scalfito l'amore dei fan per Jack Sparrow e quindi difficilmente si deciderà di optare per un improvviso cambio di genere per questo personaggio.

L'interprete di Barbie potrebbe essere insomma la protagonista di un franchise totalmente rinnovato che pur portando avanti la narrazione in direzioni completamente nuove. Difficilmente qualcuno potrà prendere il ruolo che è stato di Johnny Depp e difficilmente Jack Sparrow potrà trovare un nuovo interprete. Staremo a vedere dunque come andranno le cose.