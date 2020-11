Pirati dei Caraibi, Margot Robbie conferma il film e promette un 'tocco di femminilità'

Intervistata da Collider per parlare del suo ruolo in Dreamland, nuovo thriller erotico uscito in questi giorni negli Stati Uniti, Margot Robbie ha confermato il suo coinvolgimento nel film di Pirati dei Caraibi che la vedrà come protagonista.

La pellicola sarà scritta da Christina Hodson, sceneggiatrice di Birds of Prey (per il quale ha collaborato proprio con l'interprete di Harley Quinn), Bumblebee e dell'atteso stand-alone su Flash con Ezra Miller. "Girl Power! [ride]" ha scherzato l'attrice durante l'intervista. "No, è ancora presto per parlarne, ma ovviamente adoro Christina. Non parteciperò al film come produttrice, quindi rimarrò seduta ad aspettare che facciano tutto loro, dato che sarò una semplice attrice. Siamo veramente emozionate all'idea di portare un tocco di femminilità in quel mondo."

La natura del progetto non è ancora stata chiarita del tutto, ma sappiamo che si tratterà di una storia originale ambientata nel mondo di Pirati dei Caraibi piuttosto che uno spin-off della saga con Johnny Depp. Per quanto riguarda la serie principale, infatti, Disney ha affidato un nuovo capitolo (che potrebbe essere un reboot, vista anche la possibile assenza di Depp) a Ted Elliot e al creatore di Chernobyl Craig Mazin. Per altri approfondimenti, vi rimandiamo a tutto ciò che sappiamo di Pirati dei Caraibi 6.