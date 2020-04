Pirati dei Caraibi: La Vendetta di Salazar, tutte le curiosità sul film con Johnny Depp

In occasione del ritorno in televisione di Pirati dei Caraibi 5: La Vendetta di Salazar, abbiamo riunito per voi tutte le più divertenti curiosità sull'ultimo capitolo della saga Disney con protagonista Johnny Depp.

Come al solito ve le proponiamo qui sotto:

La battuta che lo zio del capitano Jack Sparrow (interpretato da Sir Paul McCartney) racconta a Jack è la stessa che Al Pacino raccontò a Johnny Depp durante la produzione di Donnie Brasco (1997), "Uno scheletro entra in un bar, ordina una birra e una scopa. .. "

Il padre del Capitano Jack Sparrow era interpretato da uno dei Rolling Stones (Keith Richards), e in questo film, lo zio del Capitano Jack Sparrow è interpretato da uno dei Beatles (McCartney).

Questo film è stato prodotto mentre Johnny Depp stava affrontando il divorzio da Amber Heard . L'attore era sempre in ritardo sul set, al punto in cui l'interno programma di produzione è stato rallentato: addirittura venne assunto un assistente di produzione il cui compito era quello di aspettare fuori dalla casa di Depp e annunciare agli altri che la star era sveglia quando vedeva le luci accendersi dalle finestre.

. L'attore era sempre in ritardo sul set, al punto in cui l'interno programma di produzione è stato rallentato: addirittura venne assunto un assistente di produzione il cui compito era quello di aspettare fuori dalla casa di Depp e annunciare agli altri che la star era sveglia quando vedeva le luci accendersi dalle finestre. Christoph Waltz era stato inizialmente scelto per il ruolo di Captain Brand , ma ha dovuto rinunciare a causa di altri impegni di lavoro. Il ruolo andò quindi a Javier Bardem, ma il nome fu cambiato da Brand a Salazar per sembrare più mediterraneo e servire le origini spagnole dell'attore. Bardem e Waltz avevano entrambi recitato in precedenza come cattivi nei film di Daniel Craig James Bond, il primo in Skyfall (2012) e il secondo in Spectre (2015).

, che interpretava Henry Turner, ha solo dodici anni in meno rispetto ad e solo quattro anni meno di : nel film le due star sono i suoi genitori. Il compositore Hans Zimmer , che ha realizzato la colonna sonora di tutti i film precedenti nel franchise, ha rinunciato a lavorare in questo capitolo per passare a Dunkirk di Christopher Nolan

In una scena Carina Smyth ( Kaya Scodelario ) afferma di non credere a fantasmi, alle sirene o ai kraken, ovvero tutte le creature apparse nei film precedenti della saga.

) afferma di non credere a fantasmi, alle sirene o ai kraken, ovvero tutte le creature apparse nei film precedenti della saga. Keira Knightley aveva escluso un ritorno alla serie dopo che il suo ex co-protagonista Orlando Bloom aveva invece suggerito che sarebbe tornato molto volentieri. La Knightley aveva dichiarato che far parte del franchise era stato un periodo fantastico della sua vita, ma che non riusciva ad immaginare un ritorno. Tuttavia, dopo che i fan hanno saputo del ritorno di Bloom, hanno chiesto a gran voce ai produttori di riportare indietro anche la Knightley, con il risultato che le sue scene sono state girate all'ultimo minuto.

