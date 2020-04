Pirati dei Caraibi - La maledizione della prima luna: stasera su Canale 5

Jack Sparrow, pirata d'eccellenza, è rinchiuso nel carcere di Port Royale ma destinato a non rimanerci a lungo. Quando una banda di "colleghi", guidati dal navigato Capitan Barbossa, rapisce la bella Elizabeth, figlia del governatore, Sparrow viene liberato dal fabbro Will Turner, innamorato della ragazza, affinché lo aiuti a salvarla. Il neo-evaso ha un conto in sospeso proprio con Barbossa e i suoi uomini, colpevoli di averlo abbandonato su un'isola deserta e diventati vittima di una crudele maledizione che stanno tentando di curare.

Il primo, leggendario, episodio della saga dei Pirati dei Caraibi è anche il più riuscito dell'intero franchise, un mix ideale tra atmosfere piratesche che guardano al cinema classico e contaminazioni fantastiche più indirizzate al grande pubblico contemporaneo.



Un mix irresistibile che ci consegna un'avventura da vivere tutta d'un fiato grazie all'ispirata regia di Gore Verbinski, alla sontuosa colonna sonora (chi non ha mai intonato He's a pirate?) e ad un cast perfetto, a cominciare dal Barbossa di Geoffrey Rush fino ad un Johnny Depp che si candida, con successo, a moderno erede del mito Errol Flynn, senza dimenticare le fondamentali presenze di Orlando Bloom e Keira Knightley.

Il film andrà in onda giovedì 2 aprile alle 21.40 su CANALE 5.