Pirati dei Caraibi, Keira Knightley e il periodo da sex symbol:'Mi sentivo imprigionata'

Keira Knightley è diventata famosa in tutto il mondo grazie al franchise Pirati dei Caraibi, nel quale ha interpretato in diversi film il ruolo di Elizabeth Swann. Nel corso di una recente chiacchierata con Harper's Bazaar, Knightley ha ripercorso quel periodo e le difficoltà causate dalla spasmodica attenzione dei media.

"Elizabeth Swann era l'oggetto della lussuria di tutti. Non che non ci siano molti conflitti in lei. Ma è stato interessante passare dall'essere davvero un maschiaccio ad essere proiettata come esattamente l'opposto. Mi sono sentita molto limitata, bloccata. Quindi i successivi ruoli riguardavano il tentativo di uscirne... Non avevo idea di come articolarlo. Mi sembrava di essere davvero imprigionata in qualcosa che non capivo" ha raccontato l'attrice.



All'epoca Keira Knightley aveva soltanto 18 anni quando recitò nel primo film del franchise - su Everyeye potete recuperare la recensione di La maledizione della prima luna - e la fama improvvisa è stata un vero e proprio shock:"Ho avuto un bell'ingresso nella vita adulta, un atterraggio estremo a causa dell'esperienza della fama in giovane età".



L'attrice ha raccontato di essere stata particolarmente dura con se stessa:"Ero del tutto risoluta, ambiziosa, motivata. Ho sempre cercato di migliorare, sempre di più, ed è un modo estenuante di vivere la vita. [...] È soltanto non essendo più così che mi rendo conto di quanto sia stato straordinario. Ma ha avuto un prezzo da pagare: il burnout".



Nel 2021 Keira Knightley ha detto basta con le scene di sesso quando il regista è un uomo, creando un dibattito online sulle sue dichiarazioni.