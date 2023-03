Pirati dei Caraibi, Keira Knightley criptica sul ritorno di Elizabeth Swann nel franchise

Keira Knightley ha conosciuto il successo mondiale grazie al ruolo di Elizabeth Swann nella saga Pirati dei Caraibi al fianco di Johnny Depp e Orlando Bloom. La star è stata intervistata alla première del film Netflix Lo strangolatore di Boston e ha risposto in maniera piuttosto criptica alla possibilità di tornare nel franchise.

Interpellata da ET sulle parole del produttore Jerry Bruckheimer e della possibilità di voler riportare Johnny Depp in Pirati dei Caraibi, Knightley ha risposto:"Ed Elizabeth Swann?". Una reazione impulsiva che è bastata ai fan per fantasticare sul possibile ritorno del personaggio.



Tuttavia, subito dopo, Knightley ha proseguito:"Voglio dire, ha preso il largo così bene, con uno stile brillante".



Dall'inizio dell'inizio del franchise, Pirati dei Caraibi, prodotto da Disney, la saga ha compreso cinque film dal 2003 in poi con l'esordio di La maledizione della prima luna, proseguito successivamente con La maledizione del forziere fantasma (2006), Ai confini del mondo (2007), Oltre i confini del mare (2011) e La vendetta di Salazar (2017).

Cinque film dal successo incredibile, che hanno fruttato la bellezza di oltre 4,5 miliardi di dollari in tutto il mondo, con cospicue entrate dal merchandising grazie soprattutto al personaggio dell'istrionico e folle pirata Jack Sparrow, interpretato da Johnny Depp, capitano del galeone Perla Nera.



Qualche giorno fa Keira Knightley ha parlato del suo periodo da sex symbol e del disagio accumulato all'epoca.