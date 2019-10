Pirati dei Caraibi: sarà Karen Gillan a sostituire Johnny Depp come nuovo protagonista?

Se il reboot di Pirati dei Caraibi parrebbe essere stato confermato senza Johnny Depp, ignorando senza troppi drammi le petizioni di fan la Disney potrebbe essersi mossa sottovento per individuare il nuovo protagonista della saga.

Com'è stato ampiamente anticipato, il personaggio principale della saga reboot potrebbe essere una donna, e adesso We Got This Covered riporta che lo studio starebbe monitorando Karen Gillan come potenziale candidata.

Secondo fonti non confermate, la star di Jumanji, Guardians of the Galaxy e Avengers: Endgame sarà la protagonista della nuova versione di Pirati dei Caraibi: opportunamente, il personaggio che interpreterebbe sarà un pirata di nome Red, e il suo obiettivo principale è quello di esplorare territori sconosciuti battendo sul tempo gli altri pirati.

Molti fan della saga originale sono ancora furiosi per l'abbandono in mare aperto del Capitano Jack Sparrow, ma la Gillan negli ultimi anni si è dimostrata una star dell'action/comedy ben più che capace: prossimamente la rivedremo in Jumanji: The Next Level, in uscita in Italia dal 25 dicembre, e soprattutto in Guardiani della Galassia Vol.3, che farà parte della Fase 5 del Marvel Cinematic Universe.

Cosa ne pensate di questi rumor? Ditecelo nella sezione dei commenti.

La saga, lo ricordiamo, ha generato la bellezza di $4,5 miliardi di dollari al botteghino in cinque episodi usciti nel corso di 14 anni.