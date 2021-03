Pirati dei Caraibi, Johnny Depp e quel tatuaggio finto divenuto vero dopo il film

Ci sono personaggi che restano appiccicati alla pelle di un attore, in alcuni casi anche letteralmente: parliamo, ad esempio, dell'influenza avuta da Jack Sparrow sulla vita e sulla carriera di Johnny Depp sin dal primo film della saga di Pirati dei Caraibi, La Maledizione della Prima Luna.

Chiunque abbia visto almeno un film del franchise avrà senz'altro presente come il nostro pirata preferito abbia il corpo praticamente interamente ricoperto di tatuaggi: si tratta ovviamente di finzione scenica e di tattoo fittizi, applicati al nostro Johnny Depp prima dell'inizio delle riprese e rimossi una volta terminati i lavori sul set.

L'attore, però, si affezionò moltissimo al suo personaggio, al punto da decidere di tatuarsi sul serio una delle scritte vistegli addosso già nel corso del primo capitolo della saga. Stiamo parlando del tatuaggio del nome di Jack Sparrow ben visibile sul braccio di Depp, finto durante le riprese de La Maledizione della Prima Luna e divenuto magicamente vero durante il prosieguo del franchise.

Un omaggio sentito ad un personaggio che ha sicuramente dato moltissimo alla carriera del nostro Johnny! A tal proposito, i fan non sembrano avere alcuna intenzione di rassegnarsi: la petizione per il ritorno di Johnny Depp in Pirati dei Caraibi continua a raccogliere firme su firme.