Pirati dei Caraibi dopo Johnny Depp: tutto quello che sappiamo sul film con Margot Robbie

Mentre il creatore di Chernobyl Craig Mazin e Ted Elliot stanno lavorando al misterioso reboot di Pirati dei Caraibi , Disney ha affidato lo sviluppo di un nuovo film del franchise anche a Christian Hodson, sceneggiatrice di Birds of Prey, Bumblebee e del nuovo stand-alone di Flash con protagonista Ezra Miller.

Annunciato lo scorso giugno come progetto completamente slegato dal resto della saga, il film vedrà Margot Robbie protagonista di una storia originale, con personaggi tutti nuovi, di cui però non sono ancora stati rivelati i dettagli. Alla produzione troviamo invece Jerry Bruckheimer, attualmente impegnato su entrambi i titoli di Pirati dei Caraibi in lavorazione presso la Casa di Topolino.

A confermare la notizia ci ha pensato lo scorso novembre anche la stessa Robbie, che durante un'intervista con Collider ha anticipato che sarà un Pirati dei Caraibi all'insegna della femminilità. "Girl Power!" aveva dichiarato ridendo l'attrice. "No, è ancora presto per parlarne, ma ovviamente adoro Christina. Non parteciperò al film come produttrice, quindi rimarrò seduta ad aspettare che facciano tutto loro, dato che sarò una semplice attrice. Siamo veramente emozionate all'idea di portare un tocco di femminilità in quel mondo."

Purtroppo i dettagli a nostra disposizione sulla pellicola terminano qua, ma siamo sicuri che ne sapremo di più nei prossimi mesi, quando Disney uscirà finalmente allo scoperto con i suoi piani per il franchise. Un'ottima occasione per saperne di più su entrambi i progetti potrebbe arrivare dalla prossima edizione del San Diego Comic-Con o dal prossimo Investor Day della compagnia.

Che ve ne pare di questo Pirati dei Caraibi al femminile? Fatecelo sapere nei commenti.