Pirati dei Caraibi, Johnny Depp ritornerà? Parla Sean Bailey

Nel corso degli ultimi anni, uno degli attori più amati dal pubblico per la sua versatilità attoriale, Johnny Depp, è stato nel mirino dell'attenzione mediatica a causa del caso Amber Heard Johnny Depp. Che quest'ultimo abbia dato un duro colpo all'attore, è innegabile, ma forse c'è speranza per uno dei suoi ruoli iconici: Jack Sparrow.

In una recente intervista per il New York Times in cui si discuteva sul futuro del franchise di Pirati dei Caraibi, il presidente della Walt Disney Studios Motion Picture Production Sean Bailey ha fornito degli aggiornamenti importanti riguardo al coinvolgimento di Johnny Depp.

In primis, Bailey ha rivelato che: "Crediamo di avere una storia davvero bella ed emozionante che onora i film che sono venuti prima e ha anche qualcosa di nuovo". Subito dopo, il medesimo ha nominato l'attore, riferendo che l'attore è "in questo momento non impegnato" con la Disney.

Una risposta che però lascia ancora il dubbio: Depp ci sarà? In generale negli scorsi mesi Jerry Bruckheimer si è mostrato aperto al ritorno di Johnny Depp, rivelando per Deadline che "è così bravo in quello che fa e gli attori si riprendono da cose come questa. È una brava persona e molto premuroso. È qualcuno su cui puoi contare ed è semplicemente fantastico".