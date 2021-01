Pirati dei Caraibi, Johnny Depp ricorda: 'Baciare Keira Knightley fu imbarazzante'

Siamo piuttosto sicuri che buona parte dei fan di Pirati dei Caraibi avrebbe fatto carte false pur di baciare uno tra Johnny Depp e Keira Knightley: fanno quindi decisamente sorridere le parole dell'ex-Jack Sparrow che, in una sua vecchia intervista, ammetteva di aver provato imbarazzo nel baciare la sua collega.

Le dichiarazioni di Depp sono state rispolverate da Vanity Fair, che ha ricordato quindi come l'attore abbia ammesso di aver trovato effettivamente strano il trovarsi in una situazione simile con una collega che, in effetti, avrebbe quasi potuto essere sua figlia.

"Baciare qualcuno per cui non provi alcun tipo di interesse romantico è sempre strano, ma il fatto che Keira abbia qualcosa in più a 20 anni meno di me ha reso il tutto infinitamente più imbarazzante. Lei comunque si comportò molto bene con me, quindi abbiamo fatto tutto ciò che dovevamo" furono le parole del buon Johnny al riguardo.

Chissà cos'avrà pensato la nostra Keira nel leggere queste dichiarazioni, soprattutto considerando che fu proprio lei a modificare il copione di Pirati dei Caraibi al solo scopo di baciare il suo idolo! Tornando ai giorni nostri, comunque, secondo alcune voci sarebbe Disney ad impedire il ritorno di Johnny Depp in Pirati dei Caraibi.