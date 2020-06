Pirati dei Caraibi, Johnny Depp: qual è l'età di Jack Sparrow in ogni film della saga?

Dopo aver analizzato al dettaglio l'età del Dom Toretto di Vin Diesel nella saga di Fast & Furious, ScreenRant ci ha preso gusto ed è passata anche ad indagare quella che ha il capitano Jack Sparrow di Johnny Depp nel franchise di Pirati dei Caraibi.

Come noto Pirati dei Caraibi 6 potrebbe escludere Johnny Depp, e mentre il dibattito è acceso e i dettagli scarsissimi, ringiovanire la saga con un nuovo protagonista potrebbe fare al caso della Disney, soprattuto considerato che la star aveva quasi 40 anni quando ha debuttato nei panni Capitano Jack, mentre oggi è vicino ai '60 (57 anni appena compiuti, festeggiando su Instagram e con Bob Dylan).

Ma quanti anni ha il suo personaggio in ogni film di Pirati dei Caraibi? Secondo ScreenRant, come potete anche vedere nel video in calce, la crescita di Jack Sparrow - ops, Capitan Jack Sparrow - avviene in questo modo:

The Curse of the Black Pearl : tramite il romanzo e varie pubblicazioni a fumetti della Disney, la nascita di Jack Sparrow sembra essere fissata al 1690, mentre grazie ai concept art dei film successivi e alla crescita di Henry Turner, si può dedurre che il primo film della saga sia ambientato nel 1728, il che significa che Jack avrebbe circa 38/39 in The Curse of the Black Pearl, in linea con l'età di Depp vita reale al momento delle riprese.

: tramite il romanzo e varie pubblicazioni a fumetti della Disney, la nascita di Jack Sparrow sembra essere fissata al 1690, mentre grazie ai concept art dei film successivi e alla crescita di Henry Turner, si può dedurre che il primo film della saga sia ambientato nel 1728, il che significa che Jack avrebbe circa 38/39 in The Curse of the Black Pearl, in linea con l'età di Depp vita reale al momento delle riprese. Dead Man's Chest : stando alle battute tra Jack e Davy Jones su quanto tempo Sparrow sia stato il capitano della Perla Nera, dovrebbe essere passato all'incirca un anno dagli eventi del primo film, il che fa del protagonista un fresco quarantenne (età ancora simile a quella di Depp durante la produzione)

: stando alle battute tra Jack e Davy Jones su quanto tempo Sparrow sia stato il capitano della Perla Nera, dovrebbe essere passato all'incirca un anno dagli eventi del primo film, il che fa del protagonista un fresco quarantenne (età ancora simile a quella di Depp durante la produzione) At World's End : il terzo film inizia subito dopo la fine del secondo, ed è stato girato back-to-back. In sostanza, non cambia nulla in termini di età né per Jack né per Johnny.

: il terzo film inizia subito dopo la fine del secondo, ed è stato girato back-to-back. In sostanza, non cambia nulla in termini di età né per Jack né per Johnny. On Stranger Tides : qui le cose si complicano, dato che il quarto film è piuttosto su quanto tempo sia trascorso dal precedente episodio. In diverse interviste, lo scenografo del film ha affermato che l'anno 1750 venne utilizzato come base per costruire le location, il che creerebbe un salto temporale di 20 anni rispetto al film precedente; Jack Sparrow avrebbe quindi circa 60 anni - molto più vecchio di Depp, che all'epoca non aveva affatto bisogno della Fontana della giovinezza.

: qui le cose si complicano, dato che il quarto film è piuttosto su quanto tempo sia trascorso dal precedente episodio. In diverse interviste, lo scenografo del film ha affermato che l'anno 1750 venne utilizzato come base per costruire le location, rispetto al film precedente; - molto più vecchio di Depp, che all'epoca non aveva affatto bisogno della Fontana della giovinezza. Dead Men Tell No Tales: qui, in base all'età di Henry (interpretato da Brenton Thwaites), sappiamo che sono passati 21 anni (e nove mesi) dal terzo episodio della saga. Se Jack allora aveva circa 40 anni, deve averne 60/61 in Dead Men Tell No Tales, che in sostanza partirebbe poco dopo gli eventi di On Stranger Tides. Il regista Joachim Rønning in un'intervista ha dichiarato però che è passato circa un decennio dal film precedente, ma per evitare complicazioni inutili supponiamo che si sia semplicemente sbagliato, altrimenti Jack avrebbe 70 anni e dieci anni della vita di Henry dovrebbero finire nel dimenticatoio.

