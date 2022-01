Pirati dei Caraibi, Johnny Depp dagli Oscar ai Razzie: cos'è successo a Jack Sparrow?

Jack Sparrow ha regalato a Johnny Depp alcuni dei momenti più alti della sua carriera: al suo esordio nel franchise di Pirati dei Caraibi l'attore era in uno stato di grazia e riuscì a trovare nell'iconico pirata la sintesi perfetta delle caratteristiche che l'avevano reso uno degli attori più amati al mondo.

Depp fu infatti capace di imporsi, tra gli anni '90 e i primi '00, come un attore protagonista atipico: i suoi personaggi rubavano lo schermo, godevano di minutaggio elevato, erano protagonisti assoluti dei film di cui facevano parte, nonostante si trattasse nella gran parte dei casi di disadattati, esclusi, ultimi di ogni genere.

Caratteristiche che Depp sapeva rappresentare alla perfezione e che trovavano in Jack Sparrow uno sfogo perfetto, al punto da rendere il protagonista di un franchise dalle velleità principalmente commerciali come Pirati dei Caraibi degno di una nomination agli Oscar come Miglior attore protagonista nel 2003 (la statuina andò poi a Sean Penn per lo splendido Mystic River).

Cos'è cambiato, dunque, da quel magico 2003? Cos'ha reso un personaggio da Oscar degno di una nomination ai decisamente meno ambiti Razzie Award? La causa del declino è probabilmente da ricercare in due fattori: in primis c'è la perdita di appeal di un franchise che avrebbe probabilmente dovuto giungere a conclusione dopo l'ottima trilogia chiusa nel 2007 Ai Confini del Mondo e che, trascinandosi stancamente per altri due film, ha invece inevitabilmente svalutato anche i suoi personaggi migliori, vittime di una scrittura pigra e di una storia ormai poco interessante.

L'altro fattore è l'innegabile declino di Depp: nel 2017, anno della candidatura ai Razzie per La Vendetta di Salazar, l'attore veniva da una serie di prove tutt'altro che convincenti, da Dark Shadows ad Alice Attraverso lo Specchio, passando per i vari Mortdecai e Tusk. Il nostro Johnny, insomma, sembra aver perso quel tocco magico che lo rendeva capace di dare spessore a personaggi destinati, altrimenti, a diventare quello che è probabilmente diventato Jack Sparrow: nient'altro che macchiette.

Cosa ne pensate? Credete ci siano altre cause dietro la discesa agli inferi di Jack Sparrow? Diteci la vostra nei commenti! Vediamo, intanto, quali sono le origini del nome di Jack Sparrow.