Pirati dei Caraibi, Johnny Depp potrebbe ancora essere Jack Sparrow: parla una star

Johnny Depp ha parlato di Jack Sparrow e del futuro di Pirati dei Caraibi in una recente intervista promozionale, ma adesso una sua co-star della saga Disney è intervenuta sulla questione che da anni tiene in sospeso i fan del popolare franchise.

Kevin McNally ha lavorato al fianco di Johnny Depp in tutti i film di Pirati dei Caraibi, e in un'intervista con Express ha parlato della stazione dopo la causa legale con Amber Heard: "In Johnny non ho mai visto manifestarsi neppure un'ombra di un possibile lato oscuro. Anzi, lo reputo un grande essere umano, una persona estremamente gentile e generosa. Personalmente non vedo alcun impedimento per un suo ritorno nei panni di Jack Sparrow. Credo che la sensazione generale è che non possa esserci i Pirati dei Caraibi senza Jack Sparrow, e sono convinto che sia così. Stavo riflettendo su questa cosa proprio l'altro giorno e, voglio dire, certo: qualcuno può facilmente immagine delle storie ambientate in questo universo narrativo che non abbiano Jack come protagonista. Magari un film alla ricerca di Jack Sparrow, un film in cui lui è scomparso e qualcuno deve ripercorrere le sue gesta leggendarie."

Ricordiamo che al momento il futuro della saga di Pirati dei Caraibi è quanto mai incerto: qualche tempo è stato annunciato un Pirati dei Caraibi con Margot Robbie nei panni di una nuova protagonista, ma non ci sono più stati aggiornamenti per il progetto.

