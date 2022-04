Pirati dei Caraibi, Johnny Depp conferma:'Nulla al mondo mi convincerà a tornare'

Johnny Depp ha confermato che non esiste nulla al mondo che la Disney possa offrirgli per convincerlo a tornare nella saga di Pirati dei Caraibi. L'attore l'ha ribadito nel corso del controinterrogatorio nel processo per diffamazione contro la sua ex moglie Amber Heard nella giornata di mercoledì nel tribunale di Fairfax.

L'avvocato di Heard, Ben Rottenborn, ha chiesto a Depp se fosse vero che 'non c'è niente su questa terra' che avrebbe convinto l'attore a tornare a lavorare con Disney in un film di Pirati dei Caraibi. La risposta è stata eloquente:"È vero, signor Rottenborn".



"La verità è, signor Depp" ha dichiarato Rottenborn "che se la Disney si rivolgesse a lei con 300 milioni di dollari e un milione di alpaca, niente al mondo vi indurrebbe a tornare a lavorarci in un film di Pirati dei Caraibi? Giusto?".

Depp ha risposto affermativamente al quesito dell'avvocato della controparte.



Rottenborn ha tentato di stabilire se Disney avesse deciso di allontanare Depp prima dell'editoriale incriminato di Heard, facendo riferimento ad un report del Daily Mail del 2018 che raccontava che il franchise sarebbe proseguito senza l'apporto di Johnny Depp. La notizia di Johnny Depp allontanato da Disney per Pirati dei Caraibi e da Warner Bros. per Animali Fantastici ha creato grande scalpore sui media internazionali.



Il procedimento legale che si sta svolgendo in Virginia è trasmesso da Court TV. Ethan Nelson, capo ad interim del network ha dichiarato:"Le cause giudiziarie di alto profilo come questa spesso creano rumore e può essere difficile per gli spettatori superare queste distrazioni e avere un quadro chiaro dei fatti. Ma è qui che entriamo in gioco. Tra il feed della telecamera direttamente dall'aula del tribunale e la nostra informazione di prim'ordine, Court TV sarà la vera fonte per una prospettiva imparziale del processo in corso".



Johnny Depp ha ammesso la presenza di reciproci episodi di violenza con Amber Heard, durante le furenti litigate all'interno del matrimonio.