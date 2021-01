Pirati dei Caraibi, Johnny Depp improvvisò uno della battute più memorabili del franchise

Anche se inizialmente per Walt Disney il franchise di Pirati dei Caraibi era visto come un rischio, perché esoso e basato su di un'attrazione dei parchi a tema, con cinque film all'attivo e 4,5 miliardi di dollari incassati in tutto il mondo, la saga piratesca con protagonista Johnny Depp alla fine si è rivelata un successo.

Parte delle paure dello studio erano anche figlie dell'interpretazione sopra le righe ed eccentrica dell'attore nei panni di Jack Sparrow, ruolo che per altro è valso all'interprete la sua prima nomination agli Oscar, che ha impressionato non poco i dirigenti della major che inizialmente sfiduciavano il suo lavoro.



Dopo La maledizione della prima Luna, così, a Depp venne data sostanzialmente carta bianca per fare ciò che meglio credeva con la parte di Jack Sparrow, il che includeva la possibilità di improvvisare alcune battute durante le riprese, molte delle quali sono persino divenute tra le più amate e iconiche del franchise.



Per Pirati dei Caraibi: La maledizione del forziere fantasma, secondo capitolo della saga cinematografica, scopriamo così che Depp improvvisò dal nulla la battuta "ho bisogno di un vaso di terra", innescando degli sguardi genuinamente sorpresi da parte dei co-protagonisti in scena che hanno dato alla sequenza un taglio naturalmente divertente per la stramba richiesta.



Lo sapevate? Ditecelo nei commenti.