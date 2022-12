Pirati dei Caraibi, Jerry Bruckheimer risponde a Margot Robbie: 'Noi ci crediamo'

Il reboot di I Pirati dei Caraibi con Margot Robbie sembra, dalle notizie recenti, un qualcosa d'irraggiungibile, anche a detta della stessa protagonista. A contrastare la visione 'negativa' dell'attrice c'è Jerry Bruckheimer, il quale ha instillato nuova speranza per l'attesissimo film.

In una recente intervista per THR, Jerry Bruckheimer ha smentito la teoria che vede già il concept con Margot Robbie come dimenticato: "Ci stiamo avvicinando molto anche a quel progetto. Abbiamo una buona sceneggiatura. Ne abbiamo sviluppati due - uno con Margot Robbie e uno con un cast più giovane. Il film con Margot ha bisogno di un po' più di lavoro. Invece quello con il cast giovane è vicino. Speriamo di riuscire a farli entrambi".

Bruckheimer ha poi risposto alle dichiarazioni di Margot Robbie sul suo reboot, che ipotizzava il fatto che la produzione non volesse realizzarlo: "Per me è vivo. E' vivo per la Disney. Sono sicuro che sia delusa dal fatto che il progetto non abbia avuto la priorità - oppure no perché lei è molto occupata, quindi potrebbe essere un bene il fatto che non si faccia ora".

Jerry Bruckheimer ha infine aggiunto che "Noi ci crediamo e crediamo nel fatto che si farà. E' una storia molto forte".

In attesa di maggiori notizie, vi rimandiamo alla nostra discussione sulle prospettive di un reboot al femminile di Pirati dei Caraibi.