Pirati dei Caraibi, Jerry Bruckheimer aperto al il ritorno di Johnny Depp

Johnny Depp non sta affrontando un periodo semplice. Dopo il processo che lo ha visto coinvolto insieme all'ex moglie Amber Heard, l'attore sta cercando di riavviare la sua carriera nel mondo del cinema. Uno dei produttori de I Pirati dei Caraibi ha parlato della possibilità di riavere Depp nel ruolo.

A parlare è stato Jerry Bruckheimer, uno dei volti più noti del mondo della produzione cinematografica Hollywoodiana. Dopo delle ipotesi sulla possibilità di vedere Depp tornare nel franchise, il produttore ha parlato dei progressi fatti e di come amerebbe rivederlo nei panni del celebre pirata. "È così bravo in quello che fa e gli attori si riprendono da cose come questa. È una brava persona e molto premuroso. È qualcuno su cui puoi contare ed è semplicemente fantastico" ha raccontato

"Penso che Johnny sia un amico e un artista straordinario e, ancora una volta, nella vita attraversi cose che vorresti non aver fatto, ma è comunque un artista di talento" ha aggiunto. Dal 2003, Depp è stato uno dei volti di punta della Disney grazie al successo planetario raggiunto da I pirati dei Caraibi. Nonostante, secondo molti, i sequel non siano all'altezza dei primi capitoli, rimangono tra i grandi classici degli inizi degli anni 2000.

I fan hanno avviato una petizione per il ritorno di Johnny Depp ne I Pirati dei Caraibi che però non ha raggiunto il milione di firme. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!