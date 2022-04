Pirati dei Caraibi, Jack Sparrow è il vero villain della serie? Scopriamo perché

La saga di Pirati dei Caraibi ci ha spinti sin dal primo momento a simpatizzare per Jack Sparrow, le cui peripezie sono, al netto delle storie di personaggi come Will ed Elizabeth, il vero cuore pulsante del franchise targato Disney: ma siamo proprio sicuri che il personaggio di Johnny Depp non meriti, invece, il titolo di villain?

A pensarci bene, ci sono più ragioni per cui il nostro amato pirata potrebbe esser considerato il vero e proprio antagonista della saga: il primis il suo arco evolutivo pressoché inesistente, dal momento in cui il Jack Sparrow che conosciamo all'inizio de La Maledizione della Prima Luna è letteralmente identico a quello che rincontriamo nei successivi capitoli della saga, incapace di apprendere nulla né di incarnare un qualunque insegnamento positivo da lasciare agli spettatori.

Mai, inoltre, il nostro compie buone azioni in maniera disinteressata: la cupidigia è il motore che muove ogni suo gesto, come ci ricorda quella pistola puntata alla testa di Elizabeth per salvarsi la vita poco dopo averla salvata a lei; sulla falsariga di quanto appena detto, possiamo notare inoltre quanto le relazioni di Sparrow siano tutte fondamentalmente tossiche: il pirata non esita mai a mentire ai suoi (in teoria) affetti, né a derubarli, ingannarli o quant'altro, risultando sempre concentrato sui propri affari e mai capace di provare davvero affetto per il prossimo.

Su un piano molto più pratico che morale, inoltre, Sparrow è praticamente il motivo per cui Will Turner e l'intero equipaggio della Perla Nera si trovano a dover fare i conti con le rispettive maledizioni: insomma, serve davvero proseguire l'elenco? Diteci la vostra nei commenti! Vediamo, intanto, cosa sappiamo sul sequel di Pirati dei Caraibi.