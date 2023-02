Pirati dei Caraibi, Jack Davenport su un eventuale spin-off su Norrington: 'Lo farei'

La star di Pirati dei Caraibi Jack Davenport ha parlato recentemente della probabilità di uno spin-off del franchise. Apparso di recente nel dramma poliziesco della Fox, Accused, Davenport è forse più noto per il ruolo del Commodoro James Norrington in Pirati dei Caraibi: La maledizione della prima luna del 2003 e nei suoi due successivi sequel.

Dopo aver salvato l'Elizabeth Swann di Keira Knightley in Pirati dei Caraibi: Ai confini del mondo (2007), il personaggio di Davenport è stato ucciso da Bill Turner (Stellan Skarsgård) e non è tornato in nessuno dei film successivi del franchise.

Nonostante la morte di Norrington, tuttavia, a Davenport è stato recentemente chiesto se fosse interessato a tornare nel franchise per un potenziale spin-off. Parlando con Entertainment Weekly in occasione dello SCAD TVfest, l'attore inglese ha affermato che sarebbe più che disposto a tornare nel ruolo, ma ritiene che una "palla di neve all'inferno" abbia più chance di un progetto simile. Ciononostante, l'attore ha voluto ringraziare il produttore del franchise Jerry Bruckheimer e ha dichiarato che sarebbe felice di tornare se glielo chiedessero.

"Una palla di neve all'inferno ha più possibilità di sopravvivere di uno spin-off sul Commodoro Norrington, di sicuro. Jerry, se stai guardando, e so che non lo stai facendo, io ci sono. Sì, puoi rimettermi in brigata, lo farò".

Da parecchio tempo non si hanno più notizie circa una eventuale continuazione della saga con protagonista Johnny Depp; nel 2020 era stato annunciato un reboot con protagonista Margot Robbie. Tuttavia, nel novembre dello scorso anno, la Robbie ha dichiarato che il progetto non sarebbe più andato avanti. L'annuncio, però, potrebbe essere stato un po' prematuro: Bruckheimer ha infatti chiarito in seguito che il progetto è ancora in sviluppo, ma che prima ci sarà Pirati dei Caraibi 6. Comunque vada a finire, il pubblico può ancora aspettarsi un ritorno del franchise, con un altro film dei Pirati dei Caraibi che prima o poi si farà.