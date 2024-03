Pirati dei Caraibi, la nuova Hot Toys del Jack Sparrow di Johnny Depp è impressionante

Jack Sparrow è uno dei personaggi più iconici interpretati da Johnny Depp. Dopo la fine della querelle giudiziaria con l'ex moglie Amber Heard, sono circolate parecchie voci sul possibile ritorno dell'attore nel ruolo del bucaniere della saga di Pirati dei Caraibi. Nel frattempo, ci ha pensato Hot Toys con una action figure.

Non si tratta di una action figure qualunque ma di una rappresentazione perfettamente dettagliata in scala 1/6 della serie DX di Hot Toys.

Ispirato alla versione in Pirati dei Caraibi - La vendetta di Salazar, l'action figure di Capitan Jack Sparrow 'presenta una barba stilizzata, l'iconica acconciatura intrecciata con i rasta su una scultura della testa altamente accurata, con una somiglianza impeccabilmente realistica' si legge nella descrizione.

L'action figure del personaggio interpretato da Johnny Depp, impegnato nelle ultime settimane nelle riprese di Modi a Torino, è disponibile sia nella versione con l'espressione seria del pirata sia con quella sorridente. Entrambe le action figure presentano occhi mobili separati per arricchire ulteriormente l'aspetto realistico del prodotto. Inoltre è realizzato con un costume di stoffa finemente confezionato, incluso un lungo cappotto, una camicia, un gilet con motivi, cinture in vera pelle e lunghi stivali. Senza dimenticare il vero arsenale di armi e accessori con la sciabola, le pistole a pietra focaia e una lanterna con LED.

Le due versioni comprendono una base diorama accuratamente realizzata per somigliare ad un segmento della Perla Nera e ad un baule del tesoro. L'unica differenza è che l'edizione artigianale è limitata a 4.000 esemplari in tutto il mondo. Sul mercato verrà lanciata anche una terza versione, più economica, sprovvista di alcuni degli accessori sopra elencati.

Ma Johnny Depp potrebbe tornare in Pirati dei Caraibi oppure il capitolo è definitivamente chiuso?

