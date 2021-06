Pirati dei Caraibi, guardate la meravigliosa statua di Davy Jones: è a tiratura limitata!

La Disney ha pubblicato le prime immagini della statua da collezione dedicata al personaggio di Davy Jones, villain del secondo e terzo capitolo della saga di Pirati dei Caraibi con protagonista Johnny Depp e nei quali veniva interpretato dal veterano Bill Nighy. Il prezzo dell'oggetto è da capogiro ma questo perché è a tiratura limitata!

La statua raffigurante Davy Jones è tratta da Pirati dei Caraibi: Ai confini del mondo, terzo capitolo della saga cinematografica prodotto da Jerry Bruckheimer e diretta da Gore Verbinski che dopo questo film dirà addio alla saga della quale poi verranno prodotti altri due capitoli: Pirati dei Caraibi - Oltre i confini del mare e Pirati dei Caraibi - La vendetta di Salazar. La saga proseguirà quindi con un reboot al femminile con Margot Robbie nuova protagonista.

La statuina di Davy Jones che potete guardare in calce a questa news o sul sito ufficiale di Beast Kingdom, verrà riprodotta solamente in 3000 elementi e ha un prezzo di 449.99 dollari. Di sicuro una cifra considerevole ma tenuto conto dell'esclusività della produzione sarà un pezzo che qualsiasi collezionista non dovrà farsi scappare.

Tornando al futuro della saga dei Pirati dei Caraibi, il reboot vedrà Margot Robbie protagonista di una storia originale, con personaggi tutti nuovi, di cui però non sono ancora stati rivelati i dettagli.Disney ha affidato lo sviluppo di un nuovo film del franchise anche a Christian Hodson, sceneggiatrice di Birds of Prey, Bumblebee e del nuovo stand-alone di Flash con protagonista Ezra Miller.

A confermare la notizia ci ha pensato lo scorso novembre anche la stessa Robbie, che durante un'intervista con Collider ha anticipato che sarà un Pirati dei Caraibi all'insegna della femminilità. "Girl Power!"aveva dichiarato ridendo l'attrice. "No, è ancora presto per parlarne, ma ovviamente adoro Christina. Non parteciperò al film come produttrice, quindi rimarrò seduta ad aspettare che facciano tutto loro, dato che sarò una semplice attrice. Siamo veramente emozionate all'idea di portare un tocco di femminilità in quel mondo".