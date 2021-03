Pirati dei Caraibi, Gore Verbinski:'Girammo la fine dei primi tre film ad inizio riprese!'

Nel decennale dall'uscita di Rango, Gore Verbinski si è soffermato anche sulla lavorazione di Pirati dei Caraibi, franchise per il quale ha diretto i primi tre film. Nel corso di un'intervista rilasciata a Collider, Verbinski ha raccontato alcuni dettagli della saga con protagonista Johnny Depp nei panni di Jack Sparrow.

Il regista racconta come inizialmente l'operazione in sé veniva vista come un flop annunciato:"Ricordo che Hans Zimmer mi disse 'Sei pazzo, stai girando un film sui pirati? Nessuno vedrà un film sui pirati'. Era clamorosamente l'idea peggiore di sempre. E c'era qualcosa di eccitante in questo".



Disney era molto nervosa per la performance di Johnny Depp nel ruolo di Jack Sparrow. La trama veniva vista come qualcosa di contorto. Gore Verbinski concorda con l'intervistatore soprattutto sul finale del terzo film:"Abbiamo avuto solo dieci settimane per realizzarlo. Abbiamo girato la fine di Pirati 3 cinque giorni dopo l'inizio delle riprese di Pirati 2, perché stavamo lasciando quel luogo e non saremmo mai più tornati a Port Royale. Ci stavamo spostando su un'isola diversa. Quindi siamo andati a St. Vincent per girare solo qualche giorno. E c'è una scena che doveva proprio essere girata per la fine di Pirati 3 in cinque giorni durante le riprese del secondo film, non sapendo ancora quale fosse la sceneggiatura di Pirati 3!".

Pirati dei Caraibi - La maledizione della prima luna uscì nelle sale nel 2001 e fu il capitolo iniziale di un franchise ricco di successi, con protagonista Johnny Depp, insieme a Orlando Bloom nel ruolo di Will Turner e Keira Knightley nei panni di Elizabeth Swann.



