Pirati dei Caraibi, i fan rivogliono Johnny Depp: il processo spinge la nuova petizione!

L'affetto dei fan per Johnny Depp non è mai stato messo in discussione: il grosso dell'opinione pubblica si è sempre schierato dalla parte della star di Edward Mani di Forbice nell'ambito delle vicende legali relative ad Amber Heard, in particolar modo per quanto riguarda l'esclusione dell'attore dal franchise di Pirati dei Caraibi.

Mentre è in corso il processo che vede Amber Heard accusata di diffamazione dal suo ex-marito, dunque, in molti cominciano a puntare nuovamente i piedi perché Disney riassuma Depp nel ruolo di Jack Sparrow: l'attore, che qualche giorno fa ha ammesso di rimpiangere il fatto di non aver potuto dare un addio degno a Pirati dei Caraibi, è infatti al centro di una nuova petizione che sta riscuotendo un certo successo.

Nel giro di poche ore, infatti, la petizione partita su Change.org per chiedere il reintegro di Depp ha raccolto quasi mezzo milione di firme: difficile comunque che la cosa si realizzi, considerando che il diretto interessato si è recentemente detto assolutamente non disposto a tornare a lavorare con Disney dopo il trattamento ricevuto in seguito alle sue disavventure legali, ma chissà che la richiesta a gran voce dei fan non possa far cambiare idea ad entrambe le parti!

E voi, cosa ne pensate? Sperate anche voi che Depp e Disney facciano un passo indietro dalle rispettive posizioni? Diteci la vostra nei commenti! Vediamo, intanto, che fine potrebbe fare Jack Sparrow con l'introduzione della nuova protagonista di Pirati dei Caraibi.