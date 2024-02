Pirati dei Caraibi, Elon Musk furioso contro Disney difende Johnny Depp: 'Fate schifo'

In questi giorni si è parlato della possibilità che la star di The Bear Ayo Edebiri diventi la nuova protagonista di Pirati dei Caraibi al posto di Johnny Depp, una notizia arrivata anche all'attenzione di Elon Musk che, neanche a dirlo, non l'ha presa benissimo.

Il genio dietro Tesla e Space X, che non perde occasione di criticare l'operato della Disney, tra un post e l'altro sulla sua piattaforma social X ha ricondiviso un articolo dedicato proprio al futuro della saga cinematografica di Pirati dei Caraibi, mettendo in chiaro il suo pensiero circa il trattamento riservato a Johnny Depp, mitico interprete del capitan Jack Sparrow: "La Disney fa schifo".

Il post di Elon Musk non attribuisce maggiore credito all'indiscrezione pubblicata originariamente da Daniel Richtman, secondo cui "il nuovo film di Pirati dei Caraibi avrà una protagonista femminile nera di nome Anne, che potrebbe essere un nome in codice", ma certo si fa furente portavoce di tutti i fan di Johnny Depp che sperano che l'attore possa tornare nella saga di Pirati dei Caraibi nei panni di Jack Sparrow dopo aver vinto la causa contro l'ex moglie Amber Heard. Curiosamente, poi, la figura di Elon Musk era direttamente legata al matrimonio tra le due star hollywoodiane, ma a quanto pare la rivalità tra l'imprenditore e la Disney è più forte dei suoi interessi romantici: ricordiamo infatti che questa faida è iniziata a novembre 2023 quando i principali inserzionisti come Apple, Disney e IBM hanno sospeso i loro annunci su X, l'ex Twitter ora di proprietà di Musk.

Proprio in questi giorni, tra l'altro, Elon Musk ha annunciato che finanzierà in tribunale Gina Carano, ex star di The Mandalorian che porterà la Disney in tribunale dopo essere stata ingiustamente licenziata dalla compagnia per le sue posizioni politiche affiliate ai repubblicani, secondo l'accusa.