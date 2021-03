Pirati dei Caraibi, dov'è stato girato La Vendetta di Salazar?

Pirati dei Caraibi è forse uno dei più classici esempi di franchise spremuti ben oltre il limite del buonsenso: la serie di film con Jack Sparrow si è arenata su critiche non proprio entusiasmanti dal quarto capitolo in poi, spingendo Disney a chiedersi se non fosse il caso di optare per una pausa di riflessione.

Nonostante la qualità calante e un appeal sempre più ridotto, comunque, Pirati dei Caraibi non ha mai sentito la mancanza di scenari da favola: dal primo film della serie all'ultimo La Vendetta di Salazar, infatti, la saga di Jack Sparrow e soci ha sempre potuto contare su luoghi incantevoli ad ospitarne le riprese.

Focalizzandoci sul quinto capitolo del franchise, dunque, possiamo notare come la regola non sia stata tradita: le riprese de La Vendetta di Salazar, iniziate nel febbraio del 2015, hanno infatti usufruito degli studi australiani dei Village Roadshow Studios e di alcune località esterne situate nel Queensland; successivamente, inoltre, alcune riprese furono effettuate nella splendida Vancouver, in Canada.

Avete apprezzato La Vendetta di Salazar o fate anche voi parte dei fan che avrebbero preferito che il franchise si fosse fermato alla chiusura della prima trilogia? Fatecelo sapere nei commenti! Ecco, intanto, quale dettaglio lega Pirati dei Caraibi: La Vendetta di Salazar a Titanic.