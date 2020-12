Pirati dei Caraibi, il dito mozzato di Johnny Depp costò a Disney una cifra esorbitante!

Che Johnny Depp non sia particolarmente ben visto dalle grandi produzioni in questo periodo è cosa nota: i guai con Amber Heard non hanno contribuito a risollevare l'immagine dell'attore, recentemente fatto fuori (giustamente o meno che sia) da Animali Fantastici. Il rapporto con l'ex-moglie, però, ha causato guai a Depp anche in precedenza.

Era il 2015, infatti, quando nel corso di una furibonda lite con la star di Aquaman a Depp capitò l'ormai famoso incidente al dito: in quel periodo l'attore era impegnato sul set di Pirati dei Caraibi: La Vendetta di Salazar, ultima apparizione del nostro Johnny nei panni di Jack Sparrow.

Le riprese, ovviamente, non potevano andare avanti con uno dei principali protagonisti momentaneamente fuori uso: Depp dovette infatti sottoporsi ad un intervento chirurgico, causando uno slittamento di circa due settimane sulla tabella di marcia della produzione. All'epoca la cosa fu ufficialmente archiviata come un "danno marginale", ma i numeri dicono tutt'altro: pare, infatti, che il ritardo sia costato a Disney qualcosa come 4,9 milioni di dollari!

Una cifra decisamente alta che, ovviamente, ha contribuito ad incrinare ulteriormente i rapporti già non idilliaci tra Disney e Depp (l'attore, ricordiamo, non farà parte del reboot della saga con Margot Robbie). Noi, comunque, preferiamo consolarci ricordando i bei tempi: ecco, quindi, le 5 scene più divertenti con protagonista Jack Sparrow; per i neofiti, invece, vediamo in che ordine guardare i film di Pirati dei Caraibi.