Pirati dei Caraibi: Disney vince la causa di copyright iniziata nel 2017!

Pochi giorni fa, Disney ha vinto la causa per copyright del 2017 secondo cui i film dei "Pirati dei Caraibi" avrebbero rubato l'idea e la sceneggiatura dei querelanti Arthur Lee Alfred II ed E. Ezequiel Martinez Jr.

I due sceneggiatori, insieme al loro produttore Tova Laiter, nel 2017 hanno fatto causa in un tribunale federale del Colorado alla Disney per aver commesso "una violazione intenzionale dell'espressione originale di temi, ambientazioni, dialoghi, personaggi, trama, atmosfera e sequenza di eventi contenuta in una sceneggiatura originale intitolata "Pirati dei Caraibi". Al momento, i termini dell'accordo non sono stati divulgati.

Secondo i due scrittori, Laiter avrebbe presentato la sceneggiatura al dirigente della Disney Brigham Taylor nell'agosto 2000, suggerendo l'idea di un film basato sull'attrazione dei Pirati dei Caraibi a Disney World e a Disneyland. A quel tempo, Taylor "dichiarò espressamente" a Laiter che la Disney "non aveva alcuna sceneggiatura" per il film.

Per i querelanti, il primo film del 2003 "La maledizione della prima luna" avrebbe contenuto somiglianze con la loro sceneggiatura e quelle somiglianze sarebbero poi state riprese per tutta la durata del franchise.

Poco tempo fa, l'immagine di Jack Sparrow è stata proiettata a Disneyland scatenando diverse polemiche. Per salutarvi, vi ricordiamo che Disney è a lavoro sul reboot di Pirati dei Caraibi insieme allo sceneggiatore dei primi film, che prenderà così parte al progetto.