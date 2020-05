Pirati dei Caraibi, la Disney ripartirà senza Johnny Depp? Tutto ciò che sappiamo finora

Negli ultimi giorni hanno cominciato a diffondersi alcuni rumor che vorrebbero la Disney disposta a ripartire da zero con il franchise dedicato ai Pirati dei Caraibi, lasciando a casa perfino colui che ha contribuito in maniera fondamentale al successo dei film finora prodotti: Johnny Depp. Al suo posto ci sarà davvero Karen Gillan?

In un video caricato sul nuovo canale di EveryeEye dedicato al mondo del cinema e della serie TV, EveryEye Plus, cerchiamo di analizzare in che modo la Disney potrebbe rebootare il franchise e soprattutto senza il suo volto di punta, quel Johnny Depp che fin da La maledizione della prima luna uscito nel 2003 ha riportato in vita il mondo dei blockbuster a tema pirati dopo anni di tentativi fallimentari culminati con il flop del precedente Pirati di Roman Polanski.

Come già accennato, Johnny Depp non dovrebbe riprendere il ruolo del Capitano Jack Sparrow, e i meccanismi dietro al film sembrano aver iniziato davvero a muoversi: per scopire tutto sull'argomento vi invitiamo a visualizzare il video che trovate pubblicato su questa news.

Karen Gillan potrebbe in questo modo aumentare la propria visibilità tra il grande pubblico aggiungendo un altro grande franchise alla sua "collezione", dopo quelli di Avengers e dei Guardiani della Galassia, in cui ricopre il ruolo di Nebula, e quello di Jumanji, dove la vediamo al fianco di Dwayne The Rock Johnson per ben due volte e con entrambi i film che hanno sfiorato il miliardo di dollari al box-office. In precedenza aveva conquistato il pubblico televisivo con la sua partecipazione a Doctor Who.