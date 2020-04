Pirati dei Caraibi 6: il reboot è ancora nei piani di Disney

Disney è da tempo al lavoro su un reboot di Pirati dei Caraibi, la saga ispirata ad una delle attrazioni più celebri dei parchi a tema della compagnia, e a confermarlo ci ha pensato anche Lee Arenberg, interprete del pirata Pintel nei primi tre capitoli diretti da Gore Verbinski.

"Stanno certamente parlando del progetto, per quanto ne so" ha affermato infatti l'attore a Kendall Talks TV (via Comicbook.com). "Voglio dire, è ovvio. Ne hanno già fatti due senza di noi. Li adoro però, mi piace molto quella parte."

Reso noto nel 2018, a un anno di distanza dall'uscita nelle sale del quinto capitolo della saga originale, La Vendetta di Salazar, il reboot del franchise era stato inizialmente affidato a Rhett Reese e Paul Wernick (gli sceneggiatori di Deadpool), che però hanno abbandonato il progetto pochi mesi più tardi.

L'ultimo aggiornamento risale ad ottobre 2019, quando la Casa di Topolino ha ingaggiato una nuova coppia di sceneggiatori: sono attualmente coinvolti nel progetto Craig Mazin, creatore dell'acclamata Chernobyl e showrunner dell'attesa serie di The Last of Us, e Ted Elliot, co-sceneggiatore dei primi quattro capitoli di Pirati dei Caraibi.

Nel frattempo vi ricordiamo che questo giovedì, il 16 aprile, su Canale 5 andrà in onda Pirati dei Caraibi ai Confini del Mondo.