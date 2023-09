Pirati dei Caraibi, il creatore di The Last of Us ha scritto un nuovo film della saga!

Il nuovo film della saga di Pirati dei Caraibi è nei piani per il futuro della Disney, e in queste ore lo showrunner di The Last of Us Craig Mazin ha svelato nuove informazioni sul misterioso progetto del franchise con il Capitan Jack Sparrow di Johnny Depp.

Come rivelato dal Los Angeles Times, Craig Mazin ha ammesso di aver scritto un nuovo film di Pirati dei Caraibi prima dell'inizio dello sciopero della Writers Guild of America, della Screen Actors Guild e della Federazione americana degli artisti televisivi e radiofonici. Secondo Mazin, la Disney ha dato il via libera al progetto al nuovo film, ma il progetto ovviamente al momento è in stallo a causa degli scioperi: “L’abbiamo presentato alla Disney e inizialmente non eravamo molto fiduciosi, eravamo certi che lo avrebbero bocciato perché è un film troppo strano! Ma in realtà l'idea è piaciuta, e allora ho scritto una sceneggiatura con Ted Elliot. Poi è iniziato lo sciopero, e credo che al momento tutti stiamo aspettando di vedere come si risolverà quella situazione prima di proseguire con il film."

Non è chiaro quali e quanti nuovi film di Pirati dei Caraibi siano attualmente in fase di sviluppo, né per quale progetto Craig Mazin abbia prestato la sua penna. L'ultima volta che il produttore della saga Jerry Bruckheimer ha parlato dello stato del franchise, ha menzionato un sesto episodio di Pirati dei Caraibi ma anche il reboot di Pirati dei Caraibi con Margot Robbie: “Penso che quella sceneggiatura verrà realizzata ad un certo punto. Abbiamo sviluppato due storie diverse per Pirati, e l’altra andrà avanti per prima, quindi è su questo che stiamo lavorando al momento”. È possibile dunque che la sceneggiatura di Mazin sia legata al sesto film della saga e non al reboot di Margot Robbie.

