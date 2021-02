Pirati dei Caraibi, come finisce La maledizione della prima luna con Johnny Depp?

Mentre sono in lavorazione due film dedicati a Pirati dei Caraibi, uno scritto da Christina Hodson con protagonista Margot Robbie e un reboot invece curato da Craig Mazin (Chernobyl), in queste righe torniamo agli albori della saga rivivendo il finale di Pirati dei Caraibi: La maledizione della prima luna.

Il film di Gore Verbinski ebbe nell'ormai lontano 2003 il compito di riportare in auge sul grande schermo il filone del cinema dedicato al mondo della pirateria, praticamente scomparso da ogni rotto cinematografica dopo il Pirati di Roman Polanski del 1986, che si rivelò un grande insuccesso al boxoffice mondiale.



Verbinski ci riuscì unendo una regia veloce e ritmata alla fortissima sceneggiatura ideata da Ted Elliot e Terry Rossio, che crearono partendo dall'attrazione omonima Disney non solo una storia efficace, divertente e ricca d'azione e atmosfera, ma anche uno dei personaggi più eccentrici e amati del cinema di genere contemporaneo, il Jack Sparrow di Johnny Depp.



Dopo tante peripezie per recuperare la sua adorata Perla Nera e fermare la maledizione del Tesoro di Hernan Cortes, alla fine Sparrow viene riportato a Port Royal per essere impiccato, ma viene salvato dall'ormai amico Will Turner. Alla fine scappa gettandosi dalla scogliera, in un tuffo carpiato spettacolare, e raggiungere a nuoto la Perla Nera e il suo equipaggio.



Avendo dimostrato carattere e una certa e inaspettato moralità, James Norrington decide di dargli un po' di vantaggio nella sua fuga, dando anche il suo benestare all'unione di Will con Elisabeth. Intanto Sparrow sale sulla nave e accarezza il timone come se fosse la sua amante a lungo desiderata. Dà ordini al suo equipaggio di far partire il veliero e punta alla prossima avventura.



Chiudendo quella che sarà poi il perno centrale dell'intera narrazione della saga di Pirati dei Caraibi, la sua Magica Bussola Nera, Sparrow canticchia: "Filibustieri... yoh-oh, beviamoci su".