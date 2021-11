Pirati dei Caraibi, se arrivasse uno spin-off su Jack Sparrow senza Johnny Depp?

Sono passati tre anni da quando Disney ha annunciato che Jack Sparrow non sarebbe più stato il fulcro del franchise Pirati dei Caraibi ma i fan non hanno ancora accettato questa decisione. Al momento sono in lavorazione un sequel diretto di La vendetta di Salazar e uno spin-off a cura di Margot Robbie e Christina Hodson.

Le petizioni e le campagne di protesta dei fan per il reintegro di Johnny Depp nella saga hanno raccolto milioni di sostenitori online quindi è chiaro che un'ampia fetta di pubblico non è intenzionato a seguire le nuove avventure dei bucanieri senza la presenza di capitan Sparrow. Scoprite le 5 battute più divertenti di Pirati dei Caraibi.



Inevitabilmente le voci e le speculazioni sul possibile ritorno di Sparrow sono all'ordine del giorno, e Giant Freakin Robot ora sostiene che la Disney starebbe sviluppando un progetto di spin-off incentrato esclusivamente su Jack Sparrow, senza tuttavia consentire a Depp di riprendere il suo iconico ruolo.



Ovviamente si tratta al momento soltanto di una voce e non vi è nulla di certo né tantomeno confermato al riguardo.

Attualmente appare una scelta sciagurata quella di affidare uno spin-off di Jack Sparrow ad un altro attore che non sia Johnny Depp, considerato che il personaggio ormai è entrato nell'immaginario collettivo con il volto e l'interpretazione della star.



Vi terremo aggiornati nel caso vi siano novità su questo fronte. Di recente anche una star ha parlato di Johnny Depp in merito al possibile ritorno di Jack Sparrow.