Pirati dei Caraibi, quanti anni sono trascorsi tra il primo e l'ultimo capitolo?

In attesa di novità più concrete sui nuovi film di Pirati dei Caraibi, uno dei quali sarà una sorta di reboot al femminile che coinvolgerà Margot Robbie come interprete principale e produttrice, ripercorriamo insieme gli eventi dalla saga Disney per scoprire quanto tempo è trascorso dal primo all'ultimo capitolo uscito nelle sale.

Con protagonisti Johnny Depp, Keira Knightley e Orlando Bloom, il primo film della trilogia originale di Pirati dei Caraibi, La maledizione della prima luna, ha il via nel 1720 quando il piccolo Will Turner viene trovato e portato a bordo della nave del governatore Weatherby Swann, padre di Elizabeth. Tuttavia gli eventi principali della pellicola, dall'arrivo di Jack Sparrow allo scontro con l'equipaggio di Barbossa, si svolgono in due giorni indefiniti del 1728.

L'arco narrativo dei primi tre film si conclude poi nell'agosto del 1739, 10 anni dopo la sconfitta di Davy Jones e Lord Beckett, con la scena post-credit in cui Elizabeth e Henry vedono comparire Will a bordo dell'Olandese Volante.

Dopo un breve salto temporale, gli eventi di Oltre i confini del mare e La vendetta di Salazar hanno infine luogo dal 1750 al 1751. Considerando solo gli avvenimenti principali, dunque, tra il primo e l'ultimo capitolo di Pirati dei Caraibi trascorrono ben 23 anni.

