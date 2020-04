Pirati dei Caraibi - Ai confini del mondo: fu il film più lungo e più costoso della Disney

Nel 2007 I Pirati dei Caraibi - Ai confini del mondo concluse la trilogia originale dei pirati di Gore Verbinski, con Johnny Depp al timone di un cast enorme che includeva anche Orlando Bloom, Keira Knightley e Geoffrey Rush.

Il film torna in onda stasera, e per l'occasione abbiamo riunito alcune imperdibili curiosità da scoprire o riscoprire. Come al solito, ve le proponiamo qui sotto:

Fu il film più costoso mai realizzato (a quel tempo): non adeguato all'inflazione, il budget ammontava a trecento milioni di dollari, una somma maggiore a tutti e tre i film de Il Signore degli Anelli messi insieme.

Il personaggio della signora dei pirati Padrona Ching è ispirato alla vera pirata cinese Cheng I Sao (conosciuta anche come Ching Yih Saou), che controllava il Mar Cinese Meridionale con la sua grande flotta pirata nei primi anni del 1800.

Johnny Depp si era divertito molto a lavorare con Geoffrey Rush nel primo film, ed è stato felice di avere più tempo insieme a lui in questo terzo episodio: "Eravamo come una coppia di vecchie signore coi ferri a maglia!", disse.

Alcune scene sono state girate durante la produzione di Pirati dei Caraibi - La maledizione del forziere fantasma (2006) in modo che le loro location non dovessero essere rivisitate successivamente dalla troupe.

Il nome "Barbossa" deriva da quello del vero pirata turco "Barbarossa" . Barbarossa, noto anche come "Barbanera", un tempo era un pirata nell'Egeo e nei mari del Mediterraneo, prima di diventare un ammiraglio della flotta della marina dell'Impero ottomano: una simile alleanza capiterà a Barbossa nel film successivo della saga, Oltre i confini del mare.

Secondo Gore Verbinski, La maledizione della prima luna (2003) era un film basato sui personaggi e Pirati dei Caraibi - La maledizione del forziere fantasma (2006) un film basato sulla trama, quindi per far funzionare l'intera saga voleva che questo terzo film fosse una combinazione di trama e personaggi.

Il tempo di esecuzione del film era originariamente di tre ore, ma il produttore Jerry Bruckheimer decise di ridurlo di venti minuti. Con 2 ore e 49 minuti, è stato il film Disney più lungo di sempre fino a quando non è stato scalzato da Avengers: Endgame (2019), che dura invece 3 ore e 1 minuto.

