Pirati dei Caraibi 6: star di The Bear protagonista al posto di Johnny Depp?

I fan non vogliono un Pirati dei Caraibi 6 senza Johnny Depp, al punto da far partire un boicottaggio. Ma un ritorno di Jack Sparrow sembra davvero impossibile, e in cima alla lista dei possibili protagonisti c’è un’attrice di The Bear.

L’interprete di Sidney nella serie di successo The Bear (con protagonista Jeremy Allen White) sembra essere la prima indiziata per fare parte del nuovo capitolo de “I pirati dei Caraibi”. Secondo il noto scooper Daniel Richtman, “Secondo quanto riferito, Ayo Edebiri è la prima scelta dello studio per il ruolo principale di Anne, che sarà uno dei tanti giovani pirati alla ricerca di un tesoro nascosto.”

A capo del progetto ci sarà il famoso Showrunner Craig Mazin, creatore delle serie Tv di successo targate HBO “The Last of us” e “Chernobyl”. Lo stesso Mazin non era inizialmente convinto di riuscire a ottenere l’approvazione del suo progetto, queste le sue dichiarazioni: “L’abbiamo presentato alla Disney e inizialmente non eravamo molto fiduciosi, eravamo certi che lo avrebbero bocciato perché è un film troppo strano! Ma in realtà l'idea è piaciuta, e allora ho scritto una sceneggiatura con Ted Elliot”. Ora che lo sciopero di sceneggiatori e attori si è concluso, rimaniamo in attesa di novità per questo nuovo intrigante capitolo di Pirati dei Caraibi.

